التحالف المصرى يرحب بقرار الحكومة بمعاملة الليبيين مثل المصريين في مستشفيات «الصحة»

رحب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ، بقرار الحكومة المصرية بمعاملة الأخوة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خلال الأسعار والخدمات ، وأشاد التحالف بالتعاون بين البلدين بعدما قامت الحكومتين المصرية والليبية بالتوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.



وعبر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن ترحيبه بتوقيع بروتوكول تعاون في قطاع الصحة بين الطرفين، والدعم المصري لقطاع الصحة في ليبيا، والمساهمة إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية ، ويؤكد التحالف على دور الحكومة المصرية في إنشاء هيئة سلامة الغذاء وعمل برنامج الزمالة المصرية.



وكذلك إرسال وفود من الأطباء و التمريض للعمل بليبيا لمدة 6 أشهر فى شكل دورات، وإرسال 30 طنًا من مستلزمات الأدوية الخاصة بكورونا إلى ليبيا.

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن قرار معاملة المواطنين الليبيين معاملة المصريين داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وقالت زايد في تصريحات تلفزيونية، إن القرار سيصدر اليوم الأربعاء، وسيتم معاملة الليبين داخل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بنفس أسعار المصريين.

وأكدت الوزيرة المصرية، أن مصر ستقوم بإيفاد بعثات طبية إلى ليبيا لمدة 6 أشهر من أجل مكافحة فيروس كورونا هناك وستقوم بتزويد الجانب الليبي بكافة الأدوية اللازمة لمكافحة الجائحة.

وكان توجه وفد وزاري مصري برئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن الوفد الذي يضم 11 وزيراً برئاسة الدكتور مدبولي سيلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في شتى المجالات.