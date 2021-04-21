وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات برنامج «مجتمعات التعلم في ظل كورونا»

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأربعاء فعاليات اليوم الرابع للبرنامج التدريبي «مجتمعات التعلم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد» لمديري المدارس الابتدائية بقاعة التنمية المهنية بديوان المديرية والذي يتم تنظيمه لمدة 5 أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة ولمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

أوضح وكيل تعليم مطروح في كلمته للمتدربين أن القيادة السليمة تستوجب الالتزام والانضباط وتحقيق المتابعة الميدانية الصحيحة التي تتم وفق أسس سليمة تمثل حجر الزاوية لتحقيق الانضباط المدرسي، مؤكدًا لهم ضرورة تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتحلي بالأخلاق والجد والاجتهاد وإتقان العمل مع انطلاق امتحان شهر أبريل لصفوف النقل الإثنين المقبل .

وكرم وكيل تعليم مطروح مسؤولي إدارة التدريب والمحاضرين الذي شاركوا في نجاح فعاليات تدريب مديري المدارس الابتدائية وذلك تقديرا للجهد المتميز والأداء الفعال.