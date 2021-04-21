الملكة إليزابيث تشكر الشعب البريطانى على تكريم الأمير فيليب

الملكة إليزابيث الثانية تشكر الشعب على تكريم الأمير فيليب

أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة شكر لأبناء الشعب على تكريمهم لزوجها المتوفى حديثا الأمير فيليب.



وبمناسبة عيد ميلادها الخامس والتسعين، أصدرت الملكة بيانا قالت فيه إنها تلقت "العديد من رسائل التمنيات الطيبة" بهذه المناسبة المهمة ، مضيفة أنها "تقدرها (الرسائل) كثيرا".



وقالت الملكة: "بينما نعيش كأسرة في فترة حزن شديد، فإنه يسعدنا جميعا أن نرى ونستمع إلى الإشادة بزوجي، من أولئك الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن أنحاء العالم".



وتابعت: "أود أنا وعائلتي أن أشكركم جميعا على الدعم واللطف الذي أظهرتموه لنا في الأيام الماضية.

لقد تأثرنا بشدة، وما زلنا نتذكر أن فيليب كان له مثل هذا التأثير غير العادي على عدد لا يحصى من الأشخاص طوال حياته".



وتقضي الملكة عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره، بحسب بيان صادر عن قصر باكنجهام.



وكتب القصر على “تويتر”، اليوم الأربعاء أن "اليوم هو عيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين ... هذا العام، الملكة لا تزال في قلعة وندسور في فترة حداد ملكي بعد وفاة دوق أدنبره".



ودفن الأمير فيليب يوم السبت في جنازة على الطراز العسكري بعد وفاته في 9 أبريل عن 99 عاما.

وقد توفي «فليب» بعد تدهور حالتة الصحية، والذي دخل منذ ثلاثة أسابيع المستشفي لاعداد جراحة في القلب، ولكن كان للقدر كلمته ويرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 99 عاما.

لم تكن حياته مع إليزابيث مجرد زوج يؤدي مهامه الملكية، لكن كان لها صديق والداعم والأخ والرفيق، طوال 73 عاما فترة زواج دوق ادنبره والملكة إليزابيث.

وقاد الأمير تشارلز أشقائه الأمراء إدوارد وأندرو والأميرة آن، وأبنائه ويليام وهاري، وكبار العائلة المالكة بيتر فيليبس، والأدميرال تيم لورانس وإيرل سنودون، وخلفهم كان أفراد عائلة فيليب، وأمام التابوت.