نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

كما مر نائب المحافظ بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد مدرسة السيدة خديجه الثانوية للبنات بحى الزاوية الحمراء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان تسلمت محافظة القاهرة صباح امس سيارتين تعمل مراكز تكنولوجية متنقلة وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال تسلمه الحافلتين، أن هذه السيارات تأتى ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت ، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .