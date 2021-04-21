مسابقة بحثية لطلاب جامعة الأزهر عن وثيقة «الأخوة الإنسانية»

لمواجهة الفكر المتشددو إﻋﻼء ﻗﻴم العيش المشترك

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الأزهر، المسابقة البحثية الدينية لطلاب جامعة الأزهر تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، لمواجهة الفكر المتشدد، والتصدي للأزمات، ولترسيخ مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي أبرمها كلٌّ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من فبراير عام 2019.

- استثمار الطاقات لدى الطلاب

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المسابقة تهدف إلى استثمار الطاقات لدى طلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، موضحا أن مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» تؤكد على أن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸدﻳﺎن ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺴﻼم، وإﻋﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك، وأن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن، اﻋﺘﻘﺎدًا وﻓﻜﺮًا وﺗﻌﺒﻴﺮًا وﻣﻤﺎرﺳﺔ، وأن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻠﻮن واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺮق واﻟﻠﻐﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ إﻟﻬﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺟﻌﻠﻬﺎ أصلًا ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻼف، وﺗﺠﺮﻳﻢ إﻛﺮاه اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﺪدة، أو ﻓﺮض أﺳﻠﻮب ﺣﻀﺎري ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ اﻵﺧﺮ.

- التأكيد على اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ



ولفت رئيس جامعة الأزهر، أن بنود «وثيقة الأخوة الإنسانية» تؤكد على أن اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس من ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺟﺰءًا ﻛﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ، مضيفا أن المسابقة تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع والبحث، وتنمية قدرات الشباب الثقافية، وتتضمن محاور المسابقة عدة محاور، منها مواجهة الفكر المتشدد، والتصدي للأزمات الطائفية، وتعزيز قيم المواطنة، والمسئولية المجتمعية، مع إرساء مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

و تقام المسابقة تقام خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021، بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة لجميع كليات جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة: بالقاهرة، وفرع الوجه البحري، وفرع الوجه القبلي، وتنص شروطها على الآتي:



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- يتم تسليم البحث ورقيًّا من ثلاث نسخ، إضافة إلى نسخة word على CD، وكذا العرض التقديمي في موعد أقصاه 30 من مايو المقبل بإدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



- تستبعد الأعمال المخالفة للشروط دون الرجوع لأصحابها، ويتم التحكيم بواسطة أساتذة من الجهات المتخصصة.

- يتم تصعيد أفضل عشرة أبحاث لكل فرع وتكريمهم، ومن ثم مشاركتهم في المرحلة النهائية للتحكيم بإجمالي عدد "30" بحثًا، وذلك لتحديد أفضل خمسة بحوث للمسابقة.

- جوائز المسابقة تتضمن الفائز الأول 5000 جنيه، الفائز الثاني 3000 جنيه ، و الفائز الثالث 2000 جنيه، والفائز الرابع 1500 جنيه، و الفائز الخامس 1000 جنيه

- بعد إعلان النتيجة يتم التنسيق مع الجهات البحثية المتخصصة لرعاية الفائزين، والعمل على تنمية قدراتهم البحثية، وكذا نشر الأبحاث الفائزة في المجلات ومواقع الإنترنت.