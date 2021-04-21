رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته للهند والفلبين بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19

قال متحدث حكومي كبير اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ألغى خططًا لزيارة الهند والفلبين أثناء فترة العطلة الطويلة بالبلاد التي تبدأ في أواخر أبريل في ظل ارتفاع حاد لحالات «كوفيد-19».



وتبحث الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في طوكيو وعدة مقاطعات أخرى، فيما أظهرت البيانات في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 295041 إصابة جديدة بأنحاء البلاد الليلة الماضية و2023 وفاة وهي أعلى معدلات تشهدها الهند منذ بدء الجائحة.



وفي رده على سؤال بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن إلغاء سفر سوجا إلى البلدين، قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو: "في إطار اتخاذ كل التدابير الممكنة للوقاية من فيروس كورونا تقرر عدم قيام رئيس الوزراء سوجا بأي رحلات خارجية خلال (عطلة) الأسبوع الذهبي".



واليابان والهند عضوان فيما يعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم معهما الولايات المتحدة وأستراليا.



وفي الشهر الماضي تعهد قادة المجموعة بالعمل على ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي والتعاون في مجالات الملاحة والأمن الإلكتروني والاقتصادي، وهي أمور تراها الدول الأربعة حيوية بالنسبة لها في مواجهة التحديات الصينية.



وكانت رحلة سوجا للهند ستتيح له عقد أول قمة مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأجرى سوجا في السابق محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

تخطط حكومة اليابان لفرض حالة طوارئ جديدة في مواجهة فيروس كورونا بالعاصمة طوكيو ومقاطعتي أوساكا وهيوجو قريبًا، في ضوء اختناق النظام الصحي وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة الشديدة، وفقًا لمصادر حكومية يابانية.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع الوزراء المعنيين، بما في ذلك رئيس الصحة الياباني نوريهيسا تامورا والوزير المسئول عن مكافحة فيروس كورونا في اليابان ياسوتوشي نيشيمورا، لمناقشة فرض حالة الطوارئ الثالثة في مواجهة الوباء.



ويأتي هذا التطور بعد يوم من مطالبة حكومة مقاطعة أوساكا من الحكومة المركزية إعلان حالة الطوارئ في محاولة لوقف ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.



وتخطط حكومة العاصمة طوكيو لتقديم طلب مماثل في غضون أيام، بينما من المتوقع أن تتخذ مقاطعة هيوجو قرارًا في هذا الصدد خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا اليوم الأربعاء.