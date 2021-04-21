كنائس القاهرة والإسكندرية تحتفل بجمعة ختام الصوم بأعداد محدودة من الأقباط

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، صباح غدا الخميس، بقداس جمعة ختام الصوم الكبير المقدس، أي ختام فترة الأربعين يوم التي تسبق أسبوع الالآم ، وذلك وفقاً للقرارات التي اتخذتها الإيبارشيات بشأن تنظيم الصلوات .

ويترأس أساقفة الكنيسة قداس جمعة ختام الصوم بأعداد محدودة من الحضور، وذلك بإيبارشيات القاهرة والإسكندرية وفقاً لقرار البابا تواضروس الثاني ، بالسماح لمشا ركة الأقباط في صلوات جمعة ختام الصوم حتى عيد القيامة ولكن بنسبة 25% من الحضور مع الحجز المسبق للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتقتصر إيبارشيات الصعيد ومن بينها أسوان وإسنا وطهطا وسوهاج واخميم ، صلوات قداسات جمعة ختام الصوم على الكهنة والشمامسة فقط ، ويستمر هذا الوضع في صلوات أحد الشعانين وخميس العهد وقداس سبت النور ، وذلك لتزايد نسبة الإصابات في الموجة الثالثة من فيروس كورونا بهذه الإيبارشيات .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس أحد الشعانين ، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وذلك بحضور أساقفة إيبارشياتها ومن بينهم الأنبا بافلي والأنبا ايلاريون ، وكهنة الكنيسة ، وعدد محدود من الأقباط ، وذلك كعادته السنوية في مشاركة الأقباط بالإسكندرية صلوات أحد الشعانين .

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.