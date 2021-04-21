الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنائس القاهرة والإسكندرية تحتفل بجمعة ختام الصوم بأعداد محدودة من الأقباط

كنائس القاهرة والإسكندرية تحتفل بجمعة ختام الصوم بأعداد محدودة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، صباح غدا الخميس، بقداس جمعة ختام الصوم الكبير المقدس، أي ختام فترة الأربعين يوم التي تسبق أسبوع الالآم ، وذلك وفقاً للقرارات التي اتخذتها الإيبارشيات بشأن تنظيم الصلوات .

ويترأس أساقفة الكنيسة قداس جمعة ختام الصوم بأعداد محدودة من الحضور، وذلك بإيبارشيات القاهرة والإسكندرية وفقاً لقرار البابا تواضروس الثاني ، بالسماح لمشا ركة الأقباط في صلوات جمعة ختام الصوم حتى عيد القيامة ولكن بنسبة 25% من الحضور مع الحجز المسبق للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد . 

وتقتصر إيبارشيات الصعيد ومن بينها أسوان وإسنا وطهطا وسوهاج واخميم ، صلوات قداسات جمعة ختام الصوم على الكهنة والشمامسة فقط ، ويستمر هذا الوضع في صلوات أحد الشعانين وخميس العهد وقداس سبت النور ، وذلك لتزايد نسبة الإصابات في الموجة الثالثة من فيروس كورونا بهذه الإيبارشيات . 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس أحد الشعانين ، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وذلك بحضور أساقفة إيبارشياتها ومن بينهم الأنبا بافلي والأنبا ايلاريون ، وكهنة الكنيسة ، وعدد محدود من الأقباط ، وذلك كعادته السنوية في مشاركة الأقباط بالإسكندرية صلوات أحد الشعانين .

 

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. 
وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

الكنيسة ختام الصوم كنائس القاهرة والإسكندرية الكنيسة والاقباط أحد الشعانين

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

قرار جمهوري بالإفراج عن 1686 مسجونا بمناسبة رمضان

الصحة تحذر: معدل إصابات كورونا الأسبوعى يسجل ارتفاعًا ملحوظًا

الزمالك يفاوض رمضان صبحى.. ووكيل اللاعب: «لا نبحث عن الفلوس»

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم