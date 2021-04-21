محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان وهذا نصها:

"يطيب لي أن أبعث لسيادتكم باسمي واسم أبناء محافظة القاهرة وقيادتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بأخلص التهاني لهذا اليوم مبعث الفخر والاعتزاز والذي يمثل رمزًا تاريخيًا من رموز الوطنية والبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة الدرع والحصن للوطن الغالي، داعيا الله عز وجل أن يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر مرفوعة الهامات وأن يتحقق لشعبها الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعث ببرقية تهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية، واللواء محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

وأعرب فيها عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان التي ستظل رمزا لقوة وإرادة الجيش المصري، متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ مصر في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.