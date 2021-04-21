محافظ الشرقية: فرص عمل وتخصيص مواصلات وأماكن لذوى الهمم بالمحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ذوي الهمم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات الدولة المصرية كان لزامًا علينا أن نقدم ما يضمن لهم حرية العيش والتنقل وتعزيز مكتسباتهم ودمجهم مجتمعيًا وتمكينهم فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم توفير حوالي 2492 فرصة عمل للجنسين من ذوي الهمم في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية القوي العاملة وما زالت هناك العديد من فرص العمل الموفرة والمنتظرة من يتقدم لها، فضلًا عن استخراج 1127 بطاقة خدمات متكاملة وصرف 55 ألفًا و377 معاش تكافل وكرامة لهم، واستخراج 3887 شهادة تأهيل للعمل 5%، كما تم استخراج 2729 بطاقة معاق.

واستكمل المحافظ قائلًا: إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتي من شأنها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع.. فبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية تم صرف ما يقرب من 113 جهازًا تعويضيًا مقدمة من مكاتب التأهيل الاجتماعي وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك لتحسين وجه الحياة لأصحاب الهمم.

وكواجب ومسئولية حتمية أشار المحافظ إلى تقديم صور وأشكال عديدة للتحفيز والتشجيع لذوي الهمم بالمحافظة، وذلك في مختلف الأصعدة الرياضية والدينية والتعليمية والاجتماعية كنوع من المؤازرة واعتزازًا بهم وتقديرًا لهم على ما يبذلوه من مجهود للارتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم.

وأضاف المحافظ أن التفكير الأول في ذوي الهمم بإنشاء كوبري موازي لكوبري مشاة أبوعميرة الذي تم تنفيذه العام الماضي بتصميم هندسي معين لم يكن إلا لتسهيل الحركة لكبار السن وذوي الهمم ليمتد التفكير فيهم بإنشاء مطالع مخصصة لهم في كل مبني حكومي أو منشأة، وعلي رأسهم ديوان عام محافظة الشرقية لتسهيل حركتهم وحصولهم علي خدماتهم، إضافة إلي تخصيص الدور الأرضي بعدد من المصالح الحكومية لخدمتهم وقضاء مصالحهم.

وقال المحافظ لقد توج كل هذا الاهتمام بإطلاق محافظة الشرقية أول خدمة مميزة لذوي الهمم وتخصيص ميني باص مجهز لخدمتهم في تنقل آمن ـ داخل مدينة الزقازيق بنطاق حي أول وحي ثاني كمرحلة أولي ليتم تعميمها بعد ذلك في باقي مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الاهتمام بذوي الهمم لن ينقطع فهم أبنائنا وإخواننا، وستشهد الفترة القادمة خدمات في عدد من المجالات غير مسبوقة من قبل.