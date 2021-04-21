"العسومي" يدعو لصياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي لخدمة مصالح شعوب المنطقة

بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي

بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى صياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي لخدمة مصالح شعوب المنطقة ومواكبة التحديات والتغيرات الراهنة في المشهد الإعلامي العربي، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أهمية تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها، نظرًا للدور المحوري لهذه المنصات في التصدي للأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب، والترويج لمفاهيم التسامح والتعايش السلمي، وذلك لحماية الثروة الحقيقة للعالم العربي المتمثلة في الشباب الذين يمثلون الجانب الأعظم من جمهور الإعلام الرقمي.

وقال «العسومي»: إن الإعلام الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي، كما أن الإعلام العربي بحاجة إلى صناعة رأي عام يحمل همًا تنمويًا لمستقبل المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بجميع أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وتعميق روح التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب.

فيما أعلن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يوم الإثنين، بأنه وفي خضم تصاعد جائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات من إجراءات احترازية لاحتواء هذه الأزمة، فقد تقرر تأجيل فعاليات يوم الإعلام العربي التي كانت تنظمها الأمانة العامة لجن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

وأوضح البيان أنه اختير للدورة الخامسة هذا العام شعار "وكالات الأنباء العربية: مهنية، موضوعية، مصداقية"، مشيرًا إلى تأجيل أيضًا احتفالية توزيع جوائز التميز الإعلامي التي خصصت هذا العام لوكالات الأنباء العربية.

وأفاد البيان بأن التفكير في تخصيص يوم للإعلام العربي جاء "انسجامًا مع ميثاق جامعة الدول العربية، وتنفيذًا لميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتأسيسًا على المبادئ التي انطلقت منها الاستراتيجية الإعلامية العربية، واستنادًا على القرارات والوثائق الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بشأن تحديث العمل العربي المشترك، واتساقًا مع توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على تطوير وتنمية الإعلام العربي، وتعزيز دوره بما يتماشى مع تطور المجتمعات العربية وخدمة قضاياها".