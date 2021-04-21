شيرين عادل تلملم أوراق «النمر» مع محمد إمام

بدأت شيرين عادل مخرجة مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل المعروض حاليا على شاشة "الحياة" بشكل حصري من أجل الانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة.

تصوير الحلقات الاخيرة من مسلسل النمر

وتنتهي المخرجة شيرين عادل وطاقم عملها من مسلسل النمر بالكامل خلال أسبوع من الآن بعد 3 أشهر من التصوير حيث طلبت تكثيف آخر مشاهد العمل الذي تصوير معظم مشاهده ليلا خلال رمضان الجاري بعد أن تعطل العمل عدة أيام خلال الفترة الماضية.

وتضم المشاهد الحالية محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الآخر ضل راجل بالإضافة إلى محمد رياض وبيومي فؤاد، ويصور محمد إمام مجموعة متتالية من مشاهد الأكشن بالرغم من إصابته خلال الفترة الماضية ولكنه تحامل على نفسه لتقديم العمل الذي حقق مشاهدات مرتفعة خلال الحلقات الماضية عبر قنوات الحياة التي يعرض علهيا بشكل حصري.

أبطال وصناع مسلسل النمر

يشارك في بطولة مسلسل "النمر" عدد كبير من النجوم وهم محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي ويعرض بشكل حصري على قناة الحياة.

وتدور أحداث مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام وعدد كبير من النجوم، في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر الحلق وابنه حسن وبين تجار الصاغة العديد من الصراعات ويبدأ في تشكيل تشكيل عصابي باسم النمر لسرقة المجوهرات والألماس غير الشرعي الذي يتاجر فيه كبار التجار، ويشكل حوله أكبر عدد من الرجال من أجل ترويع التجار كما يقوم يوميا بالتدريب في الهنجر الذي خصصه لتجهيز نفسه للعمليات.