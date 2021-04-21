الأربعاء 21 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تنفيذ محور مروري يربط بين ميت أبو علي وكفر أبو حاكم بالشرقية

المحور المرورى الجديد
المحور المرورى الجديد

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال تنفيذ المحور المروري الجديد الرابط بين قرية ميت أبو علي وكفر أبو حاكم ومنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق  بطول 650 مترا وعرض 11 مترا وبتكلفة مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتخفيف الضغط على الطرق السطحية أسفل كوبري شرويده وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أن هذا الطريق يُعد محوراً مرورياً جديداً يساعد في تخفيف حدة الزحام أسفل كوبري شرويدة وخاصة الزحام الناتج من سيارات النقل الثقيل وتم التفكير في إنشائه بعد التردد على المنطقة أكثر من مرة حيث تلاحظ الزحام المروري الشديد مما استدعي البحث عن حلول بديلة تمثلت في الإتجاه نحو إنشاء محور مروري جديد بتلك المنطقة الحيوية والهامة وذلك لفك الإختناقات المرورية وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأعمال المنفذة بالمحور المروري الجديد شملت تغطية عدد من الجنابيات الخصوصية بمواسير خرسانية قطر متر ورمال وطبقات تأسيس بسمك 25 سم تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف النهائية، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع أصحاب الأراضي المجاورة للطريق وإقناعهم بأهمية تنفيذه لكونه يمثل محوراً مرورياً جديداً يساعد في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تطبيق المعايير القياسية أثناء التنفيذ وإستخدام ميزان القياس للتأكد من الدقة في وضع المناسيب والأعمال التصميمية تلاشيا لظهور عيوب فنية بعد انتهاء أعمال الرصف، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 90% ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بموقع العمل.

محافظ الشرقية السيارات رصف اختناقات ممدوح غراب حركة السيارات مالية المهندس

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