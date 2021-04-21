«لسه الأغانى ممكنة».. ديوان جديد لـ«كوثر مصطفى» في هيئة الكتاب

طرحت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة د/ هيثم الحاج علي، بمنافذ بيع الهيئة ديوان "لسه الأغانى ممكنة" للشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى.

وبدأت كوثر مصطفى مشوارها من خلال كتابة الأغاني عام 1994، عندما قرر المخرج (خيري بشارة) شراء كل أغاني ديوانها الأول (موسم زرع البنات) للاستعانة بأشعاره في فيلم (طعم الدنيا)، كما اختارها الراحل (يوسف شاهين) بعدما انتهى من كتابة سيناريو فيلم (المصير) لتكتب نشيد الأمل فى الفيلم (لسه الأغانى ممكنة) الأغنية التى تركت بصمة بداخل كل من سمعها، وكتبت الشاعرة العديد من أغانى الكينج محمد منير التى تفردت وتميزت فى لغتها وتعبيراتها ومنها (حط الدبلة وحط الساعة)، (بلد البنات)، (مدد يا رسول الله)، (سو ياسو)، وتتر مسلسل بكار وغيرها العديد من الأغانى التى وضعت خطوات ثابتة فى مشواره، ولامست وجدان جمهورها.

كما كتبت لعدد كبير من المطربين ومنهم على الحجار، ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وآمال ماهر، وحنان ماضي، وريهام عبد الحكيم، ومن أشعارها الغنائية أيضا شد الضفاير، سداح بداح، حبة حبة، ليه الصبايا، يابنت ياللى، العالى العالى يابا، هى الحياة كده ليه.

ويضم الكتاب أيضا مجموعة كبيرة من الصور التى سجلت أحداث فنية وحياتية للشاعرة كوثر مصطفى.

وتستعد الهيئة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من الإصدارات الجديدة، التي تحرص الهيئة على اصدارها بشكل دائم للمشاركة بها في المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام في دورته الاثنان وخمسين، في نهاية يونيو المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

يشارك في المعرض كافة دور النشر المصرية والعربية، التي تتقدم للمشاركة خاصة أن الدورة الحالية تشهد إقبال كبير من دور النشر العربية.

وتواصل الهيئة استقبال دور النشر للمشاركة في المعرض حتي مايو المقبل.