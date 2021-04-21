محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء وقادة القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

وأعرب المحافظ عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان التي ستظل رمزا لقوة وإرادة الجيش المصري، متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٢.

‏وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية:

"أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص ‏التهنئة القلبية بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك".‏

وأضاف: "إنه يوم مشهود يسجله التاريخ بأحرف من نور، فقد صدق الله وعده وأعز جنده فتحررت أرض ‏سيناء من دنس الاحتلال بأيدي قواتنا المسلحة الباسلة بما نملك في أيدينا من سلاح، وهو سلاح ‏الإنسان المقاتل، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين".

وتابع: "فبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل شبر من الأرض هو كل الأرض، وأن كل حفنة من ‏تراب الوطن هي كل الوطن، حققت قواتنا المسلحة الباسلة، الذي وهب رجالها دماءهم الذكية ‏لتحرير الأرض وحماية العرض انتصارًا مجيدًا خلده التاريخ في أنصع صفاته، كما سجل التاريخ نضالنا ‏من أجل ممارسة السيادة على أرضنا غير منقوصة وتمسكنا بالسلام".‏

أكد رئيس مجلس النواب:"لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ تحملكم المسئولية- أن تبقى قواتنا ‏المسلحة، المحررة للأرض، الحافظة للعرض، قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، ‏لتبقى مصر آمنة مستقرة، تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا.