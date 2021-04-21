جامعة طنطا تجري 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين

على مدار عام ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمود ذكي، ‏رئيس جامعة طنطا، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية على إجراء 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين، على مدار عام في قسم الرمد التابع لمستشفى طنطا الجامعي، و يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- تنفيذ 6 قوافل طبية سنويا

وقال الدكتور أحمد غنيم،عميد طب طنطا، ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم الرمد سيتكفل بتنفيذ 6 قوافل طبية سنويا تشمل فحص المياه البيضاء وتقديم العلاج الدوائي للحالات المصابة بأمراض البكتيرية والحساسية وأمراض جفاف العين.

أوضح عميد طب طنطا، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تتولى تنظيم تلك القوافل، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمليات المياه البيضاء تتضمن تكفل قسم الرمد بمستشفيات طنطا الجامعية بالفحص الشامل للكشف عن المياه البيضاء، وتحديد عدد الأطباء وإجراء العمليات خلال فترة 15 يوم من إجراء الفحص للمرضى ومتابعة الحالات بعد أسبوعين من تاريخ اجراء العملية.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القرى والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

محافظ الغربية: "حياة كريمة" تحسن الظروف المعيشية بالقرى



وأكد محافظ الغربية على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراعاة محدود الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة والوصول الية.



يذكر أنه تم اختيار مركز زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى يدخل ضمن المبادرة، والتى ستغير شكل المركز بالكامل وبعدها يبدأ تنفيذ المبادرة فى عددمن مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.