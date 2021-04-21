تحرك برلماني بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019: أحدث بلبلة

وجهت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم تطبيق صحيح القانون وإهدار تطبيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في قرار وزيرة الصحة والسكان بتكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019، والذي تأخر صدوره 3 سنوات.

وقالت النائبة، إن قرار الدكتورة وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة أحدث بلبلة شديدة بين الخريجيين وفروع نقابة الصيادلة بقصر التوزيع على خريجي الدفعتين حملة تقديرات امتياز وجيد جدا فقط وبعض الحاصلين على تقدير جيد واستثناء باقى الدفعتين من التكليف والذى يصل عددهم إلى حوالى 20 ألف خريج لم تحدد مصائرهم بعد .

وطالبت النحاس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تطبيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وتكليف كافة الخريجيين من الدفعتين مساواة بغيرهم من الدفعات السابقة وضرورة توضيح المعايير والآليات المتبعة في التوزيع.

خطاب نقابة الصيادلة لوزيرة الصحة

وكانت أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابا الخميس الماضي لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لطلب إعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019، نظرا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم.

وأضافت النقابة، فى بيان، أن شكاوى الصيادلة دفعة 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة الى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم، وعدم مراعاة ظروفهم.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف ابناءها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة منذ أيام نتائج حركة تكليف خريجى كليات الصيدلة من دفعتى 2018 و2019، إلا أنها لم تلق قبول لدى الصيادلة، مشيرين إلى أن إجمالى الأعداد التى تم قبولها بالتكليف هو: 11347 صيدليا من إجمالى 34 ألف خريج بالدفعتين.