أجهزة الأمن تضبط قراصنة سرقة صفحات المواطنين على «السوشيال ميديا»

يطلبون الحصول على أموال لإعادتها

نجحت إدارة مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية، في ضبط عصابات منظمة تسرق الحسابات الشخصية للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم تساومهم بالأموال لاستردادها، وذلك عن طريق إرسال رابط وهمي للمواطنين بمجرد فتحه يستطيع المتهم اختراق الحساب والاستيلاء عليه.



ويمكن للمواطن، التوجه لمديرية الأمن التابع لها محل إقامته، و يحرر بلاغًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، ويتم بعد ذلك فحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، وذلك من خلال المقار التي تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، حيث تم تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

- تشغيل مقار تلقي بلاغات المواطنين عن الجرائم التقنية

وأعلنت وزارة الداخلية، بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

وتم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتي اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات، و يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

- طفرة تكنولوجية حديثة في الوزارة



شهدت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حديثة، كانت بمثابة تحول رقمي في خدمات وزارة الداخلية بعيدا عن الأوراق والطرق التقليدية، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وترجمة ذلك لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

بدأت أولا بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بجميع قطاعاتها لإتاحة الخدمات الإلكترونية، من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وعبر تطبيق الوزاري الخدمي والجماهيري عبر تطبيق الهواتف الذكية.

- منصة موحدة للتحقق الرقمي



وأنشأت وزارة الداخلية منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل بما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإليكترونية الخدمية الإلكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث وصل عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن.