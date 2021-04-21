تموين بورسعيد يعلن صرف 100% من المقررات التموينية

300 طن أرز... تموين بورسعيد يعلن صرف 100 بالمائة من المقررات التموينية

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، عن الانتهاء من صرف 100% من المقررات التموينية، ونقاط الخبر للمواطنين، وذلك من خلال البدالين المنتشرين في كافة أحياء وشوارع المحافظة.

كشف ثابت لـ "الدستور" ، أنه تم توزيع 355224 زجاجة زيت، 762920 طن سكر، 295740 طن أرز، 17989 طن مكرونة، 92520 طن شاي، 18677 كمامة.

وأكد توافر السلع التموينية ومقررات المواطنين بكميات كافية للتموين ونقاط الخبز، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين المنتجات، وذلك لوجودها في الأسواق بكثرة، تجعل المواطن قادراً علي شرائها في أي وقت.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، لشن حملات صباحية ومسائية للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية تتابع الأعمال، وتتلقى شكاوى المواطنين علي مدار الـ 24 ساعة.

وأكد توافر السلع التموينية ومقررات المواطنين بكميات كافية للتموين ونقاط الخبز، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين المنتجات، وذلك لوجودها في الأسواق بكثرة، تجعل المواطن قادراً علي شرائها في أي وقت.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، لشن حملات صباحية ومسائية للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية تتابع الأعمال، وتتلقى شكاوى المواطنين علي مدار الـ 24 ساعة.

وكشف ثابت لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وأكد وكيل الوزارة انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع الشهر الكريم من الخامسة فجرا إلى الخامسة مساء، ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع المهمة للمواطنين.



وأشار إلى أن هناك قوافل سيارات تابعة لمعارض أهلا رمضان تجوب أحياء بورسعيد وقراها محملة بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والبط بأسعار تقل عن مثيلتها 15 ـ 20% بالأسواق، موضحا أنه تم طرح 1950 رأس بقرى وجاموسي، 1430 لباني وبتلو، 1100 ضان وماعز وفرها مشروع تربية وتثمين الماشية بالمحافظة، بأسعار اللحوم الحية من 51 ـ 53 جنيهًا، ومن 90 ـ 105 جنيهات لكيلو القطع المميزة.