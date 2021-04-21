فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة يوم غد الخميس، لصيانة المحولات الكهربائية.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، في بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "سينزو مول بالطريق الدائرى - قرية الجنجل- الكمين الجنوبى - قرية مورنينج ستار - محطة فودفون بالكيلو 9 - قرية الدولفين - قرى سهل حشيش"، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأكد مصدر خاص بكهرباء البحرالاحمر لـ"الدستور"، أن فصل الكهرباء يتم بشكل دوري لإجراء الصيانة الدورية للمحولات والكابلات المغذيةلتلك المناطق، مؤكدًا أن جدول الصيانة يتم في موعدة ويتم استصدار بيانات يومية للتنبيه علي المواطنين بقطع الكهرباء بوقت كافٍ لاتخاذمايلزم من اجراءات حيال استخدام الكهرباء في تلك الفترات خلال مدة الصيانة.

ضمن مبادرة حياة كريمة.. وصول أعمدة إنارة لمدينة القصير



استقبلت مدينة القصير جنوبي محافظة البحرالاحمر، كميات كبيرة من أعمدة الأنارة المختلفة المقرر تركيبها للمناطق المحرومة ضمن مبادرةالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة استمرار وصول أعمدة إنارة جديدة، وذلك ضمن العملية المتضمنة إنارة عدد من المناطق بالمدينة المختلفةحيث شملت إحلال وتجديد الأعمدة بمناطق الجرف والعدوة، وتركيب أعمدة جديدة ببعض الشوارع وتوصيل التيار الكهربائى لثلاث مناطقضمت تقسيم 6أ ، 6ب، 6ج.

وأكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على مواصلة أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة ، مشيرا إلى أن الأعمال تأتى للحفاظ علىالمظهر العام للميادين والشوارع.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير استمرار أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ القصير بشارع بورسعيد ، حيث تأتى الأعمال تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع بعض الشركات المحلية.