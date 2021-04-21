صحة الشرقية: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ656 ألف سيدة

قامت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبإشراف الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية، لعدد ٦٦٥.٥٨٨ سيدة بالمحافظة منها ٢٢٠٥ منتفعة جديدة، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقري والنجوع التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك خلال شهور يناير وفبراير ومارس لعام ٢٠٢١.

تم ذلك من خلال تنفيذ ١٠ قوافل طبية لتنظيم الأسرة في ٩ إدارات صحية بكل من "الحسينية، القنايات، مشتول السوق، ديرب نجم، الإبراهيمية، الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، بلبيس"، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، كما تم تنفيذ ٥١٣ زيارة بالعيادات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالشرقية.

كما تم تنفيذ ٤٦٥ ندوة إعلامية توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، ومخاطر الإنجاب المتكرر، ودور الرجل في مساندة الزوجة ودعمها في إستخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ ١٤ دورة تدريبية لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة من "أطباء، وممرضات، ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات"، بإجمالي ١٧٨ متدرب علي تقنيات وسائل تنظيم الأسرة، والمشورة، والمعايير القياسية لتقديم الخدمة.

وأوضحت دكتورة عايدة عطية، أنه تم حصول ٣ وحدات صحية بالمحافظة على وسام الجودة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكل من "وحدة المحمودية الصحية التابعة للإدارة الصحية بههيا، وحدة أم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، مركز الحي العاشر التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان"، كما تم تنفيذ ٣٤٩٥٩٢ زيارة منزلية من خلال النشاط المكثف للرائدات الريفيات للتوعية بفوائد تنظيم الأسرة وأهدافها، من أجل رفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي وخفض الاحتياجات غير الملباه، والتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والتوقيت الأمثل لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية وصحية لسيدات المحافظة.