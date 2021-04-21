الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: إعمار ليبيا فرصة جيدة لزيادة حجم الاستثمارات

علي الادريسي الخبير
علي الادريسي الخبير الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، إن الاتفاقايات المنعقدة مع ليبيا لإعادة الإعمار تعد فرصة جيدة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وزيادة معدلات التبادل التجارى.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ"الدستور" أن الاستفادة من الخبرات المصرية فى كافة القطاعات وبالأخص فى البنية التحتية لإعادة إعمار ليبيا والاستفادة ايضا فى قطاع الطاقة.

وأوضح أنه فى ملف العمالة المصرية وعودتهم لليبيا سوف يكون من الملفات المطروحة لما تملكه من خبرات فى العمل بليبيا.

مدبولي يوقع اتفاقيات مع الحكومة الليبية 
كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء،  صرح فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى  ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

و تضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

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