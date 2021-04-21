«20 مليون جرعة جديدة من سينوفارم».. جهود الدولة لتلقيح المواطنين ضد كورونا

لقاحات مصر

بالرغم من وصول شحنات ضخمة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا إلى مصر عبر العديد من الدول، إلا أن ذلك لم يمنع المحاولات المصرية الدائمة في زيادة تلك الشحنات من كل لقاح يتم إنتاجه وتشارك فيه على مستوى الأبحاث.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا بحيث يصبح لديهم مناعة قوية تحميهم من الوباء، ولتحقيق ذلك تستمر مصر في عقد الاتفاقيات للحصول على شحنات جديدة من اللقاح الأمريكي والصيني وفتح باب التسجيل للمواطنين.

واتساقًا مع ذلك، تتوقع مصر أن تتسلم الدفعة الأولى من شحنة الـ20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا خلال شهر أبريل الجاري، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية إنه تم الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد للفيروس تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

ولم تكن تلك هي الجرعات الأولى التي حصلت عليها مصر من لقاحات فيروس كورونا العالمية، ولكن سبقها شحنات كثيرة يتم بها تلقيح المواطنين في الوقت الحالي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي خريطة اللقاحات التي حصلت عليها مصر إلى الآن.

في منتصف أبريل الجاري أعلنت وزارة الصحة عن قرب وصول مليون جرعة من لقاحات "سينوفارم" الصيني خلال أيام، إضافة إلى أنه من المقرر وصول ١٫٥ مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" الإنجليزى خلال الأسابيع القادمة، بإجمالي ٢٫٥ مليون جرعة من اللقاحين.

ويعد لقاح "سينوفارم" الصيني هو أكثر لقاح حصلت مصر على شحنات عديدة منه على دفعات، لكونها شاركت في التجارب السريرية عليه من خلال 3 آلاف متطوع من ضمنهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ولذلك كانت من أولى الدول التي حصلت عليه.

أحد تلك الدفعات جاء في فبراير الماضي، من خلال استلام وزارة الصحة المصرية 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني، ليصل إجمالي اللقاحات التي وصلت مصر 400 ألف، حيث وصل مصر في السابق 50 ألف لقاح من الصين، ومثلها من شركة أسترازينكا.

وبحسب اتفاق كوفاكس الذي وقعت عليه مصر مع دول عديدة برعاية منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاح، فتم تطعيم الأطقم الطبية به في مستشفيات وزارة الصحة كافة وكذلك القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية.

واعتمد التطعيم باللقاح الصيني يعتمد على الطريقة التقليدية في صنع اللقاحات وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وحاليًا يتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن به وفتحت الصحة باب التسجيل أمام جميع المواطنين.

أما لقاح "استرازينيكا" فقد تعاقدت مصر على استلام 8 مليون جرعة منه بحيث تصل على دفعات، ويتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

ومن المقرر أن يتم استقبال لقاح "استرازينيكا" علي 3 مراحل خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يتم تجريبه أيضًا على الأطقم الطبية في البداية، لكونهم الفئة الأولى المستحقة لأي لقاح بسبب مواجهتهم للفيروس في الصفوف الأولى.

ويختلف لقاح أسترازينيكا عن لقاح سينوفارم الصيني، فهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 شهور ولم تجر التجارب السريرية علي كبار السن عليه لذلك لم يحصلوا علي اللقاح منه وسيبدأ التلقيح للأطقم الطبية أولًا تبعًا لإتفاق كوفاكس.