منها «بلاغات النساء».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

ضمن جهودها لإثراء الساحة الأدبية

صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 4 كتب جديدة ضمن جهودها لإثراء الساحة الأدبية، و الكتب الجديدة التي صدرت هي كتاب" بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن " لأبي الفضل أحمد ابن أبي طاهر المعروف بابن طيفور ضمن إصدارات سلسلة الذخائر، تحقيق الدكتور محمد سالمان وتقديم الدكتور حسن طلب.

كما ضمت الكتب "السماء كلها لي " قصائد مترجمة عن الإنجليزية – شعراء معاصرون – ترجمة وتقديم فاطمة ناعوت، تصدي الدكتور ماهر شفيق فريد.

- كتاب مكانة المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم

ومن سلسلة حكايات مصر التي يشرف عليها الدكتور كمال مغيث صدر كتاب "مكانة المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم " للدكتور شبل بدران "، ومن سلسلة آفاق عالمية التى يشرف عليها المترجم الدكتور أنور إبراهيم " مختارات من قصص الكاتبة الإسبانية آنا ماريا ماتوتى دراسة وترجمة الدكتورة نجوى عنتر ، مراجعة وتقديم الدكتورة هيام عبده.

و آنا ماريا ماتوتي، كاتبة وصحفية إسبانية وعضوة في مؤسسة الأكاديمية الملكية الإسبانية، ولدت في 26 يوليو 1925 في برشلونة بإسبانيا، كما أنها ثالث امرأة تحصل على جائزة ثيربانتس عام 2010. وكذلك كانت أستاذة جامعية زائرة في جامعة أوكلاهوما وجامعة إنديانا وجامعة فرجينيا.

- آنا ماتوتي من أبرز الروائيين في الأدب الإسباني

وتعد "ماتوتي" من أبرز الروائيين في الأدب الإسباني في القرن العشرين، ويراها الكثيرون واحدة من أفضل الروائيين في فترة ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية..

تتناول ماتوته في كتاباتها العديد من الموضوعات السياسية والاجتماعية والأخلاقية في خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية. ويميل إنتاجها النثري إلى الطابع الغنائي والعملي. وتستخدم ماتوتي في كتاباتها تقنيات أدبية مرتبطة بروايات سريالية وروايات متعلقة ب الحداثة. ومع كل هذه الإمكانيات والموهبة الأدبية التي تمتلكها إلا أنها تعتبر كاتبة واقعية. وتتناول كتاباتها المرحلة الحياتية ما بين الطفولة والمراهقة وحتى مرحلة الرشد.