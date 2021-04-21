محافظ مطروح يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

تضمنت البرقية: "يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.. سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.

كما تضمنت البرقية: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار ".

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خالص التهانئ الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا ذكرى استعادة الأرض والكرامة والعزة.

وكان بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بحلول شهرر مضان الكريم مقدما التهنئة إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية بهذه المناسبة الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.