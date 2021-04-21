جولات ميدانية بـ«عزب المنتزه» لمتابعة المشروعات وتطهير الترع

وجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، بإجراء جولات ميدانية بالظهير الريفي بنطاق الحى، لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها بالعزب المستهدفة.

وقام مدير إدارة التنمية الريفية بالحي، وفريق العمل بالإدارة بجولة شملت 5 عزب وهم (مجنص، العزبة الجديدة، حوض ١٠، إبراهيم موسي ، حوض ٩) ، لتفقد أوضاع البنية التحتية للمرافق.

كما تم متابعة أعمال تطهير إحدى الترع، من قبل إدارة هندسة الري، وتم التنبيه على المسؤولين عن تلك الأعمال، بضرورة عدم إلقاء مخلفات التطهير على جانبي الطرق المحاذية، حتى لا تعوق السير بها.

وخلال الجولة تم متابعة مدى التزام أصحاب المخابز بمواعيد العمل في شهر رمضان المبارك ، طبقا لتعليمات وزارة التموين، وتم تفقد مخبزي عزبتي حوض ١٠ ، و مجنص، مع التشديد على الإلتزام بوزن الرغيف المدعم ، و المسافات الآمنة بين المواطنين ، تنفيذا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعقب الجولة تم عقد لقاء بعدد من الأهالي، و تفقد أوضاع البنية التحتية للمرافق ، حتي يتسني رفع تقرير مفصل ، في سبيل رفع العبء عن كاهل مواطني الظهير الريفي بالحي.

وفي سياق متصل وجه اللواء أشرف بهجت رئيس الحى، مفتشي المتابعة الميدانية بتفقد أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع 16 وبعض المتفرعات بالمعمورة البلد قبلي، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال خاصة بالتحول الرقمي، حيث اشتملت الأعمال على وضع طبقة من السن تمهيدا للقيام بأعمال الرصف.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تكثيف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق ، والشوارع الجانبية والرئيسية علي مستوي أحياء المحافظة.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة ، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

وأكد الشريف أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

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