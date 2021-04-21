الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

"أنت مش لوحدك" جدارية لدعم مرضى الأورام

علاج بالفن.. «مها» تدعم مرضى الأورام برسم جداريات

مها جميل
مها جميل

بدعوة جديدة للجمال وتحويل كل ما هو قبيح للوحات تسر الناظرين، من أجل رسم البسمة على وجوه المارة استطاعت "مها" أن تحول الشوارع والميادين وجداريات محافظة أسوان لمتحف مفتوح زينته رسومات ذات ألوان مبهجة.

 

 

مها جميل صاحبة الـ29 عاما، تخرجت فى كلية فنون جميلة جامعة حلوان، وهبت حياتها لكل ما هو جميل بهدف إسعاد المواطنين، تعتبر الفنون أحد أهم أنواع العلاج التي تساعد في الشفاء.

"فكرت أنزل في الشارع أرسم عشان أفرح الناس الغلابة" هكذا أوضحت سبب نزولها للميادين ورسم جدرايتها.

بدأت “مها” رحلتها مع الفن منذ بداية عام 2011 وتجولت الشوارع واستطاعت تحويل جدرانها، إلى أن جاءت لها فكرة تلوين والرسم على أكشاك الكهرباء وتوسعت فيها بالتعاون مع مجلس المدينة محافظة أسوان، مشيرا إلى أن تفضل دائما الرسم في الشوارع وعلى الجدران حيث المساحات الكبيرة والتي تعطي أي فنان قدرة على الابداع.

 

وأوضحت أنها تستخدم بعض الأدوات لرسم الجداريات، ألوان بلاستيك مغسولة مضادة للعوامل الطبيعية ، فرش بأحجام مختلفة، لافتة إلى أنها تستخدم تلك الأعمال لمساعدة خطيبها.

وأضافت أن لم تكتفي بهذه الأعمال، مؤخرا دشنت مبادرة "أنت مش لوحدك" لدعم مرضى معهد الأورام بأسوان من خلال جدارية تحمل رسالة أمل وتخفيف للمرض، والذى أثر بشكل كبير على نفسية المرضى لتعيد الأمل في نفوسهم من جديد.

وتابعت: رسمت عدد من الجدرايات لشخصيات مؤثرة على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب، المطرب محمد منير، الفنان أحمد مكي، اللاعب محمد صلاح، أصحاب الملامح المصرية الأصيلة.

واختتمت: طبيعة الحياة في أسوان ساعدتها، فمن المعروف عنها حب الألوان والحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأهالي يتفاعلون معها بشكل كبير من خلال تقديم العون لها أثناء علمها ببعض المأكولات والمشروبات والهدايا ، ما شجع غيرها من الفنانين على النزول للشارع.

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99783-جدارية-أنت-مش-لوحدك-(1)
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مها جميل أسوان معهد أورام أسوان جداريات أسوان أكشاك كهرباء

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