24 ألفًا و886 إصابة و388 وفاة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية 24 ألفًا و886 إصابة جديدة و388 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة - في بيانها الصحفي اليومي وفقا لوكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - أن هناك 3 آلاف و585 حالة تم دخولها المستشفيات، حيث إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 67 ألفًا و913 حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليونين و311 ألفا و813 إصابة حتى الآن، بينما بلغ عدد حالات التعافي ملیونًا و823 ألفا و958 حالة، مشيرة إلى أن هناك نحو 4 آلاف و991 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

يُذكر أنه في أعقاب الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، أُجبرت الأعمال التجارية في طهران على الإغلاق لمدة أسبوعين، فيما حث مسئولو الصحة في إيران، الشعب على البقاء في منازلهم ووقف التنقلات غير الضرورية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية. تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.