بوتين: روسيا سترد سريعًا وبقسوة على «الاستفزازات» الأجنبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد سريعًا وبقسوة على أي استفزازات أجنبية بعد الشكوى من استمرار الأعمال العدائية غير المبررة ضد روسيا.



وقال «بوتين» في خطاب حالة الاتحاد السنوي لكبار المسئولين والمشرعين من مجلسي البرلمان، إن موسكو بذلت ما في وسعها من أجل علاقات طيبة مع الدول الأخرى، وإنه يأمل ألا تتجاوز دولة أجنبية "الخطوط الحمراء" التي حددتها موسكو.

ومن ضمن الأعمال، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ، التي ستنظمها الولايات المتحدة في 22 أبريل الجاري.



وذكر بيان مقتضب للكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي سيعرض خلال القمة نهج روسيا في سياق تطوير تعاون دولي شامل يهدف إلى تجاوز التبعات السلبية لتغيرات المناخ في العالم.



تغيرات المناخ

كان المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ جون كيري، قد أعلن في يناير الماضي عن أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سينظم في "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم.



وأكد البيت الأبيض أن قائمة المدعوين إلى القمة تضم زعماء 40 دولة، مشيرًا إلى أن القمة ستبرز الأهمية القصوى والفوائد الاقتصادية لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة تغيرات المناخ، وستشكل خطوة مهمة تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ، الذي ستستضيفه مدينة جلاسكو الاسكتلندية في شهر نوفمبر القادم.

وكتب يفغيني تشورنيخ، في "كومسومولسكايا برافدا" حول السم المدسوس في عسل فكرة "حماية البشرية" وتخفيف انبعاث الكربون.

وجاء في المقال: سوف يفتتح الاجتماع عن بعد لرؤساء أربعين دولة في الـ22 من أبريل، وهذه القمة، رسميًا، مكرسة لمواجهة الاحتباس الحراري وتقليل الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي.

حول ذلك، التقت "كومسومولسكايا برافدا"، عضو هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، ألكسندر لوسيف، فقال: سوف نشهد دورة فائقة للمواد الخام، أدى الاقتصاد الرقمي والافتتان بالمشاريع "الخضراء" عالية استهلاك الموارد إلى زيادة حادة في الطلب وزيادة أسعار المعادن الصناعية والنفط وغيرها من مصادر الطاقة الهيدروكربونية.