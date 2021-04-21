استلام 2777 طن قمح فى 20 موقعا بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه تم استلام الأقماح بـ 20 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وما تم استلامه من أقماح حتى صباح اليوم 2777 طن و 670 كيلو.

وأضاف الهابط ، أن غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع باستمرار تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن 20 موقعا عبارة عن "صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع، بمدن ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الأقماح، الي الثلاثاء ، في أول يوم استقبال الأقماح من المزارعين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكداً أن المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين ، أشرف على معاينة وتجهيز وتطوير تلك المواقع بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بإستلام الاقماح بها.

وأكد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فداناً، وتم حصاد 32 ألف فداناً، وجاري تقدير المتوسط العام لانتخابية القمح، وسيتم الاعلان عنها الأسبوع المقبل.

فيما شدد المحافظ، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال التوريد، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، إذ تم التشديد على الموظفين بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي فضلا عن التطهير والتعقيم المستمر، كما تم تكثيف المرور المفاجئ علي كافة المنشأت والمؤسسات الحكومية لمتابعة الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات المحافظ ووزير التنمية المحلية بخصوص مواجهة كورونا.