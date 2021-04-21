مسئولو «الإسكان» يتفقدون اللمسات الأخيرة لـ2496 وحدة بـ«حدائق أكتوبر»

مساكن بديلة لعشوائيات الجيزة

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير، ومسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بجولة تفقدية بمشروع 104 عمارات (2496 وحدة سكنية) نموذج إسكان اجتماعي ذو طابع حديث بالمدينة، والجاري الانتهاء من تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بالجيزة.

وتابع مسئولو الوزارة خلال الجولة، ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، واستعرضوا موقف اعمال اللاند سكيب والزراعة والطرق بالمشروع واثنوا علي جودة الأعمال.

وتم التشديد على ضرورة استكمال جميع الأعمال المتبقية خلال شهر رمضان لخروج المشروع في أفضل صورة تتناسب مع رؤية الدولة وتوجهات القيادة السياسية في ضرورة تسليم الوحدات السكنية المخطط نقل المواطنين إليها كبديل لسكان العشوائيات بالجيزة، على أفضل وجه.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بمعظم العمارات بالمشروع، وتم تنفيذ أعمال الطرق اللازمة لربط الموقع بطريق الواحات ومدخل المدينة والطرق الداخلية، وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية بعددٍ محدود من العمارات بجانب أعمال الزراعة واللاند سكيب، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، تمهيداً لبدء استقبال المستفيدين من المشروع.

فيما يستعد جهاز مدينة حدائق أكتوبر لبدء تنفيذ 29 ألف وحدة إسكان ضمن محور المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بدءا من الأسبوع المقبل، في إطار خطة جهاز المدينة بتنفيذ نحو 68 الف وحدة مستهدفة خلال العام المقبل، لتوفير أكبر قدر ممكن من وحدات محدودي الدخل.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من زراعة نحو 12300 شجرة مثمرة فى عدد من المناطق داخل المدينة .

وأضاف أن أبرز المناطق التى تم الانتهاء من تشجير الشوارع بها هي "1185، وابني بيتك 7 ، والمخابرات، وابني بيتك 4 ، والنايل سات، وطريق زويل ".

وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى خطة التشجير، لحين الانتهاء من تشجير كامل شوارع وأحياء المدينة بالكامل، غير أن الجهاز خصص ما يزيد عن 700 مليون جنيه ، لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة، بالإضافة إلى تخصيص ما يقرب من 50 مليون جنيه لإعادة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة .

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها " منطقة الـ104 عمارة، وابني بيتك 7، و645 عمارة، ومنطقة 262 عمارة، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر، و1185 عمارة، و130 فدانا، ومنطقة إسكان الأراضي مميزة وأكثر تميزا .

وأشار إلى أن خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليارات و250 مليون جنيه، خلال العام المالي 2021، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ولاند سكيب وخلافه .