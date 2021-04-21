تظاهر أكثر من 4 آلاف منتقد لسياسة مكافحة كورونا في برلين

تجمهر أكثر من 4 آلاف شخص في العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على سياسة مكافحة كورونا، اليوم الأربعاء.



وقال متحدث باسم الشرطة إن القوات استعدت لمزيد من المتظاهرين في شارع 17 يونيو، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) تعديل قانون الحماية من العدوى.



وذكرت الشرطة أنه يتم تجاهل الحد الأدنى من المسافات المتباعدة بين الأفراد بشكل متكرر، مضيفة أن عددا كبيرا من المتظاهرين لا يرتدون الكمامات الواقية، ما ترتب عليه اعتقال أكثر من 40 متظاهرا مؤقتا.



وأضافت الشرطة أنها تجري محادثات مع منظم المظاهرة، موضحة أنه إذا لم يتم السيطرة على المظاهرة، سيُجرى الاستعداد للفض.



وينتشر رجال الشرطة في برلين بعدد يبلغ نحو 2200 فرد وتم تطويق مبنى الرايخستاج، وبوابة براندنبورج على مساحة كبيرة.



وذكر متحدث باسم الشرطة أن خراطيم المياه جاهزة ويمكن استخدامها "إذا لزم الأمر".

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ620 ألفا و119 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعا،ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.17 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.



ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 80 ألفا و353 حالة،ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.