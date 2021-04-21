«مسلحين وضابط خائن».. كيف اغتالت الجماعة الإرهابية الشهيد محمد مبروك؟

قبل ظهورهم في حلقة «الاختيار 2» اليوم

عقب ظهور اتفاق عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على اغتيال الشهيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في مسلسل «الاختيار 2 » بسبب تحرياته ضد قيادات الجماعة والتسبب في ضبطهم واتهامهم في عدد من القضايا على رأسها «التخابر مع قطر»، نرصد في هذا التقرير تفاصيل خطتهم لاغتياله.

- سبب اغتياله

الشهيد «مبروك» كان قد أجرى التحريات في عدد من القضايا المهمة والخطيرة التي مست استقرار جماعة الإخوان وساهمت في انهيار حكمهم وسقوط المعزول عن كرسي الرئاسة مثل «خلية مدينة نصر»، وأشرّف على تحريات هروب الرئيس المعزول وأتباعه من سجن وادي النطرون، وقضية «أحداث مكتب الإرشاد»، و«أحداث المقطم»، «أحداث شارع النصر»، «رابعة العدوية والنهضة»، و«جامعة القاهرة».

- شهادته في قضية «التخابر الكبرى مع حماس»

وكانت لتحرياته وشهادته في قضية «التخابر الكبرى مع حماس»، دور مهم في الأحكام المشددة التي صدرت ضد المعزول وجماعته حيث رصد اتصالات «مرسى» مع عضو التنظيم أحمد محمد عبد العاطى، الذي كان موجوداً بدولة تركيا، وتم التسجيل بناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9 يناير 2011، وكشف تنسيق الجماعة مع أحد العناصر الأجنبية.

كما أنه رصد أول اتصال مع عنصر الاستخبارات الأمريكية بتاريخ 21 يناير 2011، قبل أحداث 25 يناير بعدة أيام، حيث أحاطت قيادات الجماعة الاستخبارات الأمريكية بموقفها ودورها في تحريك الشارع، من خلال إعلانها 10 مطالب كانت تتوقع أن يرفضها النظام، ما يساعدها على زيادة تأجيج الأوضاع.

- التخطيط لاغتياله

وعقب إدلاء «مبروك» بشهادته أمام المحكمة أحلت جماعة الإخوان دمه، وأمرت بتصفيته وصدرت التعليمات باغتياله وفي 18 نوفمبر 2013من داخل السجون عقب تكليف بقتل الضابط الذي جمع التحريات عن الرئيس المعزول.

وشارك في عملية الاغتيال المتهم توفيق فريج، حيث كلف المتهمين بارتكاب الواقعة ضد الضابط الذى حرر محضر التحريات المتهم فيها الرئيس المعزول، و المتهم أحمد عزت محمد، المتهم محمد عفيفي والذي كان دوره هو تحديد محل إقامة الشهيد مبروك، وشارك في الاغتيال، المتهم محمد بكرى هارون حيث شارك في تحديد محل الإقامة الشهيد مبروك وشارك أيضا في الاغتيال.

- الضابط الخائن

كما شارك المتهم محمد عويس، ضابط في إدارة مرور القاهرة والذي كشفه المتهم الرئيسي في اعترافاته عن عملية الاغتيال، وذلك خلال استجوابه بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة، وأنه حصل على مليوني جنيه من المتهم أحمد عزت، لإمداده بالمعلومات وخط سير مبروك.

كما شارك المتهم محمد سيد منصور والذي توفي فيما بعد، في التحضير للواقعة على مقهي في مدينة نصر مشاركا في الاغتيال، و المتهم أشرف الغرابلى حيث شارك في الواقعة وراقب تحرك المجنى عليه ليشارك في الاغتيال، أما المتهم عمرو محمد مصطفى عبد الحميد فكان يجلس أمام مسكن المجني عليه وشارك في الواقعة وكان من فريق مراقبة تحركات المجني عليه، و المتهم أنس إبراهيم، اشترك في تهريب متهم آخر وكان ينتظره داخل سيارة بإحدي الشوارع القريبة من مكان الحادث، والمتهم سعيد الشحات .

وتم رصده من قبل أعضاء الجماعة الإرهابية وبخروجه من مسكنه بمدينة نصر متوجها إلى عمله، أطلق 7 ملثمين يستقلون سيارتين ملاكي بدون لوحات معدنية، النيران على الشهيد من على بعد 5 أمتار؛ لتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها.

- ضبط المتهمين

وتمكّن قطاع الأمن الوطني من تحديد هوية القائمين على التخطيط والتنفيذ في واقعة اغتيال الشهيد، وتمكن من القضاء على عدد منهم بعدة أوكار، وتقديم عدد آخر للمحاكمة الجنائية، وكان ذلك في قضية «أنصار بيت المقدس»، والذين تم توجيه اتهامات بارتكاب 54 جريمة إرهابية من بينها اغتيال «مبروك»، وعاقبت المحكمة 37 إرهابياً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد لـ178 آخرين.

و محمد مبروك هو ضابط بجهاز الأمن الوطني وعمل كمسؤول عن متابعة ملف «الإرهاب والتطرف»، وولد الشهيد في منطقة الزيتون عام 1974، وتخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو 2011، وبعدها تم نقله إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة، ثم عاد إلى جهاز الأمن الوطني الرئيسي في منطقة مدينة نصر، وكان متزوجا ولديه ثلاثة أبناء « زياد، زينة، مايا».