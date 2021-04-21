محافظ الفيوم وسط المزارعين أثناء جني محصول القمح (فيديو)

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة تفقدية لقرية الناصرية بمركز الفيوم لتفقد أعمال حصاد محصول القمح بأحد الحقول الإرشادية، وصوامع تخزين الغلال بمدينة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

أكد محافظ الفيوم، على أهمية العمل على تطوير نظم الري، واستخدام الري الحديث، بما يساهم في ترشيد استخدامات المياه، وزيادة الانتاجية، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وأعرب خلال زيارته التفقدية لحقول القمح عن سعادته لمشاركة الفلاحين فرحتهم بجني المحصول.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، أنه طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتى الزراعة والرى والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى بالمحافظة من الري بالغمر إلى الرى الحديث، بأن أجهزة الزراعة تعمل بكامل طاقتها على هذا الملف.

وأضاف أنه تم التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول إلى أساليب الري الحديثة وأهم المكتسبات التي تحققها لصالح المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الري.

ووجه بسرعة العمل للانتهاء من تحويل جميع الأراضى الزراعية إلى الري الحديث ترشيدا لاستهلاك المياه للحفاظ على مخزون المياه الجوفي بالمحافظة.

وأعلن محافظ الفيوم، عن بدء توريد القمح المحلي للشون والصوامع الكائنة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 3049 طن و57 كيلو من القمح خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم توريد 568 طناً و295 كيلو من الأقماح لشركة مطاحن مصر الوسطى، و2480 طناً و762 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، لافتاً إلى أن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة والتى تتراوح بين 705 إلى 725 جنيهاً للأردب الواحد، حسب درجة النقاوة، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، حتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

وأضاف، أنه تم تحديد 3 مواقع للتوريد كمرحلة أولى، هي صوامع، طامية بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وقصر الباسل بمركز إطسا بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطاحن مصر الوسطى بالفيوم بطاقة تخزينية 25 ألف طن.

محافظ الفيوم يشارك الفلاحين جني محصول القمح

محافظ الفيوم يشارك الفلاحين جني محصول القمح