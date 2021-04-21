محافظ الفيوم وسط المزارعين أثناء جني محصول القمح (فيديو)
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة تفقدية لقرية الناصرية بمركز الفيوم لتفقد أعمال حصاد محصول القمح بأحد الحقول الإرشادية، وصوامع تخزين الغلال بمدينة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.
أكد محافظ الفيوم، على أهمية العمل على تطوير نظم الري، واستخدام الري الحديث، بما يساهم في ترشيد استخدامات المياه، وزيادة الانتاجية، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وأعرب خلال زيارته التفقدية لحقول القمح عن سعادته لمشاركة الفلاحين فرحتهم بجني المحصول.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، أنه طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتى الزراعة والرى والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى بالمحافظة من الري بالغمر إلى الرى الحديث، بأن أجهزة الزراعة تعمل بكامل طاقتها على هذا الملف.
وأضاف أنه تم التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول إلى أساليب الري الحديثة وأهم المكتسبات التي تحققها لصالح المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الري.
ووجه بسرعة العمل للانتهاء من تحويل جميع الأراضى الزراعية إلى الري الحديث ترشيدا لاستهلاك المياه للحفاظ على مخزون المياه الجوفي بالمحافظة.
وأعلن محافظ الفيوم، عن بدء توريد القمح المحلي للشون والصوامع الكائنة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 3049 طن و57 كيلو من القمح خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.
وأوضح "الأنصاري" أنه تم توريد 568 طناً و295 كيلو من الأقماح لشركة مطاحن مصر الوسطى، و2480 طناً و762 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، لافتاً إلى أن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة والتى تتراوح بين 705 إلى 725 جنيهاً للأردب الواحد، حسب درجة النقاوة، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، حتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.
وأضاف، أنه تم تحديد 3 مواقع للتوريد كمرحلة أولى، هي صوامع، طامية بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وقصر الباسل بمركز إطسا بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطاحن مصر الوسطى بالفيوم بطاقة تخزينية 25 ألف طن.