«بحوث الصحراء» ينظم قافلة بيطرية مجانية في جنوب سيناء

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة طبية إلى جنوب سيناء، استكمالا لنتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظة جنوب سيناء وتلبية لمطالب المواطنين هناك وبالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يأتي ذلك انطلاقا من خطة بحوث الصحراء للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات.



وقام الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، بإطلاق قافلة طبية بيطرية، برئاسة الدكتور عبدالدايم عبدالعزيز نائب رئيس محطة جنوب سيناء، وعضوية الدكتور عطيه عيسي طبيب بيطري المحطة، والدكتور أحمد الصاوي ممثلا عن مديرية الطب البيطري للمحافظة، وذلك للتعرف على مشكلات المربين وإيجاد حلول لها مع إعطاء بعض التحصينات اللازمة.

وتفقدت القافلة ٢٣ مزرعة، بإجمالي ٦٠٠ رأس ماشية (٣٩ إبل؛١٦٠ أبقار؛٢٠ جاموس؛٢٨٥ أغنام؛ ١٧٤ ماعز) بمدينة طور سيناء والوديان والقرى التابعة لها، حيث تفقدت كلا من مناطق وادي الطور والجبيل ورأس رايه والستين.

وانتهت اللجنة من عملها على أن يتم تغطية وحصر باقي المناطق على مراحل، حيث سيتم حصر باقي المناطق في المرحلة الثانية لتشمل مدينة رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس.

يذكر أن جميع الأدوية واللقاحات اللازمة التي تم توزيعها على المربين مجانا، مساهمة من مركز بحوث الصحراء لأهالي سيناء وتنمية قطاع الثروة الحيوانية بجنوب سيناء.

ومن جهة أخرى قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور .

وأضاف أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية التى قام بها أطباء الطب الوقائي بالهيئة والمحافظات أسفرت عن تحصين مليون و151 ألفا و128 طائرا، كما أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى، وبلغ إجمالي عدد المزارع التى تم معاينتها 1430 مزرعة خلال نفس الفترة.

وقد بلغت إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 4961 تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات 5 ملايين و323 ألفا و815 طائرا.