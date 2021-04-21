افتتاح مشروع إحلال وتجديد خطوط صرف صحي أسيوط بـ23 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة غرب أسيوط، وذلك ضمن مشروع "تطوير حي غرب مدينة أسيوط 1" وذلك بميدان المجاهدين بحي غرب.



وتبلغ تكلفته الإجمالية 23.3 مليون جنيه منحة مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

رافقه خلال الافتتاح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب والنائب محمد حمدى دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع تطوير حي غرب والذى يبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن ويوفر فرص عمل خلال التنفيذ تقدر بحوالى 23 ألفا و500 يومية عمل ويهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والاساسية والارتقاء الحضارى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع في حي غرب.

كما يشمل بعض الأنشطة الأساسية منها إحلال وتجديد خطوط إنحدار للصرف الصحي بطول 14.35 كم وترميم وصيانة وحدتين صحيتين (مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط) لافتًا إلى أن مشروع تطوير حي غرب مدينة أسيوط يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتضمن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالمنطقة (أ) من ميدان المجاهدين إلى ميدان البدري وشارع سعد زغلول بطول 7 كم بتكلفة إجمالية وصلت إلى 12.3 مليون جنيهاً بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالمنطقة (ب) من ميدان المجاهدين إلى ميدان البدرى وشارع سعد زغلول بطول 5.6 كم بتكلفة إجمالية 10.6 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مياه أسيوط إن المشروع يحقق استفادة لعدد 90 ألف مواطن من سكان ميدان المجاهدين وميدان البدرى وشارع سعد زغلول مضيفا أن مثل هذه المشروعات التي تستهدف تحسين البنية التحتية والإرتقاء بالمناطق العشوائية لتصبح أكثر تحضرًا تسعى إلى دعم مستوى المعيشة وتنمية مؤشر الخدمات من حيث الصرف الصحى ومياه الشرب نحو عمل تكامل للمشروعات الصغيرة التي تناشد بالارتقاء بالمعدلات التنموية وقياس أثرها الملموس في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه لتحسين مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة من خلال إحلال وتجديد خطوط إنحدار الصرف الصحي بطول 14.35 كم على مراحل والتي لم يتم تغييرها منذ أكثر من 60 عامًا.. لافتًا إلى استهدف الأماكن الأكثر احتياجًا بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يفتتح مشروع احلال وتجديد خطوط صرف صحى غرب أسيوط (9)

محافظ أسيوط يفتتح مشروع احلال وتجديد خطوط صرف صحى غرب أسيوط (7)

محافظ أسيوط يفتتح مشروع احلال وتجديد خطوط صرف صحى غرب أسيوط (5)