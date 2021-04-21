فى لفتة انسانية..ضباط المرور بسوهاج يوزعون وجبات إفطار على المواطنين (صور)

في لفتة إنسانية من ضباط مديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد فريد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، وزع ضباط وقيادات إدارة المرور عددا من الوجبات الساخنة على الاهالى وقائدي المركبات في الشوارع أثناء آذان المغرب في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لنشر الترابط والود وعودة الثقة بين المواطنين ورجال الأمن.

لاقي التصرف الإنساني رد فعل طيب في نفوس الأهالي بسوهاج لما يبعث عن المشاركة المجتمعية فى الشهر الكريم والطمأنينة فى الانتشار المروري بالشارع.

يقول محمد حسن، سائق تاكسي، أثناء مروري بشارع الكورنيش الغربي متجها الى كوبري اخميم برفقة أحد زبائني، تفاجأت بوجود قيادات ضباط المرور على جانب الطريق يلوحون لي بالوقوف فظننت أنها لجنة مكبرة لفحص الرخص والمركبات.

وتابع: تفاجأت بقيام رجال المرور بإخراج وجبات مغلفة للمارة والتشديد علينا بضرورة الاهتمام بلبس الكمامة وحث جميع الركاب معى على ارتداءها حفاظا على حياتهم وحياة اسرهم مع تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا في الموجة الثالثة.

في المقابل شنت إدارة مرور سوهاج حملة مرورية مكبرة على الطرق السريعة للحد من الحوادث.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان اليوم، عن ضبط 433 مخالفات مرورية، تحرير المحاضر اللازمة، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وركزت الحملة جهودها على التفتيش عن المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

مرور سوهاج

مرور سوهاج

مرور سوهاج

مرور سوهاج

مرور سوهاج