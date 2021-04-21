«الكهرباء»: مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء شمال سيناء

في الفترة من 2014 حتى 2021

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجمالي تكلفة تطوير شبكات توزيع قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.



و أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- أعمال التطوير في قطاع شمال سيناء



وأوضحت الوزارة أنه فى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش ، المساعيد ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونحل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالي165 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 6 موزعات جهد متوسط

- 300 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 36 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

- 1005 عامود هوائى جهد متوسط .

- 125 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 2570 عامود جهد منخفض.

- 825 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 110 صندوق توزيع جهد منخفض .

مشروعات قومية بـ 850 مليون جنيه

وتابعت أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى850 مليون جنيه، متمثلة في :



• توصيل التيار الكهربائى لانفاق شمـــال الاسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26 م.ف.أ.

• توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس من الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ.



• إنارة خط الحدود الدولية برفح من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10.



• توصيل التيار الكهربائي لإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين، كمرحلة ثانية.



• مشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة.



• مشروع تعديل الخطوط الهوائية المارة اعلي الكتل السكنية بكابلات ارضية بمنطقة بئر العبد حي الغزلان.



• توصيل التيار لمحطة مياه ابوصقل .



• مشروع تغذية محطة تحليه المياه بالسكادرة.



• توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش.



• توصيل التيار الكهربائي لعدد 76 منزل دوى بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء.

• توصيل التيار الكهربائي للمشروع القومى ابني بيتك.

• مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة.



• توصيل التيار الكهربائي لمشروع 12 تجمع بدوى تنموي بشمال سيناء.



• مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة.



• مشروع تغذية عمارات السيل.



• توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل .



• توصيل التيار لمصنع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.



• تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان بمحافظة شمال سيناء وشرق بورسعيد.



• توصيل التيار الكهربائى لمشروع استصلاح 300 فدان بقرية الأمل بالقنطرة شرق.

وتأتى هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.