الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إلغاء الدورة الرمضانية لـ«محامي شمال القاهرة» بسبب فيروس كورونا

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قرر مجلس  نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة النقيب الفرعي الأستاذ عمرو محي الدين، إلغاء الدورة الرمضانية المعلن عنها من قبل لجنة الشباب بنقابة شمال القاهرة الفرعية، والمزمع إقامتها بنادي النصر الرياضي، وذلك حرصًا منها على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا.

وقال محمد هيبة، عضو الشباب بفرعية شمال القاهرة، إن النقابة التزمت  بالتضامن بقرار لجنة الأزمات بوزارة الشباب والرياضة، والصادر من قبل الدكتور سيد حزين، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومدير المديرية، والوارد لمجلس إدارة نادي النصر الرياضي برقم 33 بتاريخ 14-4-2021.

وأكد عضو الشباب، أن القرار نوه بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررها مجلس الوزراء، وكذا توصيات لجنة الأزمات بوزارة الشباب والرياضة ومنها عدم إقامة دورات رمضانية.

وحدات إسكان

في سياق آخر، أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للمحامين من 5 آلاف وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2-2-2021، بخصوص طلب تخصيص 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئة.

رجائي عطية المحامين شمال القاهرة فيروس كورونا

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