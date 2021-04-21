«طب طنطا»: 10 قوافل طبية لتقليل قوائم انتظار مرضى العيون

أكد ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي تعتزم تنفيذ 10 قوافل طبية بـ 10 مراكز على مستوى محافظة الغربية، للقضاء على قوائم الانتظار تماماً فى مجال طب وجراحة العيون، ومضاعفة أعداد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأشار عميد كلية طب طنطا، أن جامعة طنطا تمتلك مجموعة متميزة من الكوادر البشرية سواء أطباء أو استشاريين بقسم طب وجراحة العيون، لافتًا إلي أن الميكروسكوب الجراحي الجديد والذي أهدته مؤسسة صناع الخير للتنمية لقسم الرمد يعتبر إضافة في مجال جراحات الشبكية، وعمليات الحقن داخل الجسم الزجاجى بالعين، وعمليات المياه البيضاء، وزرع العدسات، وعمليات زرع القرنية.

وأضاف د. غنيم أنه قد تم الاتفاق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية على دعم عدد من الاحتياجات الخاصة في مجال زراعة القرنية، فضلًا عن الاتفاق على وجود مجموعة من التجهيزات الأخرى بالمستشفى التعليمى الجديد بمدينة المحلة الكبرى، دعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة الغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الإقليم، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة محدودي الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة والوصول إليه.

يذكر أنه تم اختيار مركز زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى يقوم على المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ستغير شكل المركز بالكامل وبعدها يبدء تنفيذ المبادرة فى عددمن مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.