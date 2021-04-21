محافظ الدقهلية يعتمد27 مخططًا جديدًا للمدن والقرى

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، 27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء منالمخططات التفصيلية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما بلغ اعتماده من مخططات تفصيلية معدلة وجديدة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن إلى 130مخططًا.

وتجدر الإشارة إلى أن القرى والمدن التي تم اعتماد المخططات التفصيلية الجديدة لها اليوم هى عدد 12 قرية بمركز المنصورة شملت قرى النسيمية وميت محمود وكفر طناح وميت جراح والخليج وميت لوزة ونقيطه وجميزة بلجاى ومبارك الجديدة والبنديرة وبدين.

المخططات المعدلة

أما عن المخططات التفصيلية المعدلة فتشمل مدن بلقاس وشربين وبنى عبيد ومخطط حى شرق ترعة المنصورية ومخطط تفصيلى قرية بساط بمركز طلخا و3 قرى بمركز تمي الأمديد هى تاج العز والخمسة وكفر سنجاب، وقرية ميت شرف بمركز المنزلة وقرية نوسا البحر بمركز أجا وقرية ميت طريف بمركز دكرنس، و4 قرى بمركز السنبلاوين شملت قرى برقين وطنبول الكبرى وطرانيس العرب وغزالة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمدها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءً من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراعلى المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقرى.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنينوالاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدودالملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119 لسنة 2008.

وجدير بالذكر ان الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ساهمت فى انهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانىو هيئة عمليات القوات المسلحة..

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططاتالمتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الاجهزة المختصة.

E38D119A-EA18-4F4E-9825-4B643141F307