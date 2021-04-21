رجائي عطية: لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للسادة المحامين من 5 آلاف وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2-2-2021، بخصوص طلب تخصيص 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئة.

وأيضا بعد الإطلاع على تأشيرة في 17-2-2021 بعرض الخطاب بمرفقاته على الأمين العام وأمين الصندوق وأعضاء هيئة المكتب، ونشره على موقع النقابة، وضم تشكيل اللجنة يحيى التوني وكيل النقابة، محب المكاوي وكيل النقابة، حسين الجمال الأمين العام، عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، محمود الداخلي الأمين العام المساعد، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، ماجد حناعضو المجلس، نبيل عبدالسلام عضو المجلس ،اسماعيل طهعضو المجلس ،محمد نجيب عضو المجلس.

تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها، ومتابعة التخصيص، ورعاية المتقدمين والمتقدمات، وعلى الجميع بذل كل ما يستطاع للاستفادة من هذا المشروع، موافاة هيئة المكتب وأعضاء المجلس بما يتم أولًا بأول إلى حين تمام التخصيص.

في سياق آخر، قرر مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، تقديم مساهمة علاجية للأعضاء من المصابين بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف جنيه مع الاستمرار في تنفيذ حزمة الإجراءات التي اتخذها المجلس السابق وأقرها المجلس الحالي من صرف شنطة البرتوكول العلاجية وحقيبة المواد الغذائية الجافة والمطهرات مع تقديم جهاز التنفس الأكسجين إذا احتاج الأمر لكل مصاب بهذا الفيروس.