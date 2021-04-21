الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نجوم هوليوود يحثون بايدن على عدم توقيع اتفاقيات مع الرئيس البرازيلي

بايدن
بايدن

وجه العديد من مشاهير هوليوود، اليوم الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على المساعدة في حماية غابات الأمازون المطيرة بشكل أفضل وعدم توقيع أي اتفاقيات مع نظيره البرازيلي جاير بولسانارو. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإخبارية، فقد حث الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو وكاتي بيري وخواكين فينيكس، بايدن لعدم التوقيع. 

وجاء في الرسالة أن «بولسونارو» وإدارته انتهكا حقوق السكان الأصليين الذين هم حراس الغابات، ونحث إدارتكم على الاستماع إلى ندائهم وعدم الالتزام بأي اتفاقات مع البرازيل في هذا الوقت.

ودعا بايدن قادة من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى القمة الافتراضية يومي الخميس والجمعة.

ويتهم الرئيس البرازيلي بتدمير الغابات المطيرة من أجل الربح وتجاهل الاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار غير القانوني وحرقها.

البرازيل وإزالة الغابات

وكان قد أكد وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس لوكالة فرانس برس أن البرازيل ستكون قادرة على الحد بنسبة تصل إلى 40% من عمليات إزالة الغابات غير القانونية في غابات الأمازون المطيرة، إذا حصلت من المجتمع الدولي على مساعدات بقيمة مليار دولار.

وقال ساليس خلال مقابلة في برازيليا: "لو حصلنا على مليار دولار اعتبارًا من مايو ولمدة 12 شهرًا، فمن الممكن الالتزام بتخفيض بنسبة 30 إلى 40 في المائة من إزالة الغابات".  

ويأتي هذا التأكيد بعد الرسالة التي وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخميس إلى نظيره الأميركي جو بايدن وجدد فيها تأكيد "التزامه القضاء على كل العمليات غير المشروعة لإزالة الغابات في البرازيل بحلول العام 2030"، وهو التزام قطعته بلاده عند توقيع اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وأوضح الزعيم اليميني المتطرف أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا "بموارد كبيرة"، وأنه يأمل في الاعتماد على "كل الدعم الممكن" من المجتمع الدولي والشركات والمجتمع المدني.

وكانت قد رحبت الولايات المتحدة التي تنظم قمة مناخية افتراضية يومي 22 و23 أبريل بمشاركة زعماء حوالى 40 دولة من بينها البرازيل، يوم الجمعة بالتزام الرئيس البرازيلي لكنها دعت إلى "إجراءات فورية" لتحقيق "نتائج ملموسة".

مشاهير هوليوود الرئيس الامريكي جو بايدن رسالة مفتوحة نظيره البرازيلي

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