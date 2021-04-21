«إلحاق العمالة»: إعادة إعمار ليبيا فرصة لتعويض خسائر كورونا

قال عبدالرحمان المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية، إن هناك نحو مليون فرصة عمل ستتاح أمام الشباب بمجرد البدء في إعمار ليبيا، مؤكدًا أن السوق الليبية متعطشة للعمالة المصرية.

وأضاف "المرسي"، في تصريحات خاصة للدستور، أن السوق الليبية من الأسواق الواعدة، خاصة أن منطقة الخليج شهدت اضطرابات خلال الفترة الأخيرة بعد كورونا مما أثر علي فرص العمل المصرية بشكل عام وعودتهم إلي أراضي الوطن مرة أخرى.

وأوضح عضو شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية أن السوق الليبية ملائمة للعمالة المصرية، وتم إرسال طلبات من قبل الحكومة الليبية إلي مصر لإرسال عمالة خلال الفترة الأخيرة.



ولفت إلى أن نحو مليون مصري سيتم توفير فرص عمل لهم، وسيكون تعويضًا للمشاكل الحاصلة في الخليج والعمالة التي عادت إلى منازلها خلال فترة كورونا، مؤكدًا أنه سيكون متنفسًا قويًا في سوق العمالة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صرح فى مؤتمر صحفى، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بأن واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية، وتم التوافق على أن تكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.



وتضمنت وثائق التعاون أيضًا التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، مذكرة بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.