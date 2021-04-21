وفاة المحقق فى واقعة اعتداء دكتور على زميله بجامعة المنوفية

بعد أقل من أسبوع من بدء التحقيقات

توفي الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمكلف من رئيس جامعة المنوفية بالتحقيق في حادث اعتداء رئيس قسم اللغة العربية الدكتور (س. ش) على زميله الدكتور (م. م .ص) أستاذ النحو والصرف بنفس القسم، بعد أيام قليلة من بدء التحقيقات.

- استدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم

والدكتور محمد سعيد عبدالرحمن كان قد أمضى أقل من أسبوع واحد في التحقيقات بالاستماع إلى طرفي الواقعة وبعض شهودها، وبدأت التحقيقات مع رئيس القسم المعتدي على زميله بالضرب والسب ومع الدكتور المعتدى عليه يوم الأربعاء الماضي 14 أبريل الجاري، كما استدعى بعض الشهود لسماع أقوالهم، وبعضهم شهود عيان، وكان من المنتظر أن يستمع الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن، إلى البعض الآخر من شهود العيان ممن حضروا واقعة التعدي خلال الأيام القادمة، لكن القدر لم يمهله.

ومن المنتظر أن يكلف الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، محققًا آخر من أساتذة كلية الحقوق لاستكمال التحقيق في القضية بعد وفاة الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق، خاصة أن قضية تعدي رئيس القسم بالضرب والسب على زميله هذه تعد سابقة غريبة في جامعة المنوفية، كما أنها باتت محل نظر واهتمام من المجتمع الأكاديمي المصري والعربي نظرًا لما تمثله من خطورة على الأعراف والتقاليد الجامعية في مصر والعالم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما اعتدى الدكتور (س. ش)، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، على الدكتور (م. م .ص)، مدرس النحو والصرف بنفس الكلية، بالضرب والسب، في حضور الدكتور (م. ف. ا)، والدكتور (م. ع)، والدكتور (م.ع)، وطالبتين تعدان رسالتى ماجستير.

وكان الاعتداء بسبب أن الدكتور (م. م .ص) لم يلق السلام على الدكتور (س. ش) وهو ما اعتبره الأخير إهانة خاصة وأن هناك واقعة سابقة لهذا الأمر، فقد حدث أن لام الدكتور (م. م .ص) على الدكتور (س. ش) في وضع الجدول الخاص بقسم اللغة العربية فسبه الأخير على جروب القسم.

وبعدها تقدم الدكتور (م. م .ص) بشكوى لجامعة المنوفية ضد المذكور، وطالب بالاستماع للشهود كما تقدم بشكوى أخرى لقسم الشرطة يذكر فيه نفس الواقعتين.

وأصدرت الجامعة قرارها في الشكوى بإيقاف كل من الدكتور (س. ش) رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وإيقاف المعتدى عليه الدكتور (م. م .ص) 3 أشهر لكل منهما.