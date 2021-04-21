سريلانكا تسجل 6 حالات تجلط بالدم بين متلقي لقاح أسترازينيكا و3 وفيات

قالت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي للبرلمان اليوم الأربعاء، إن سريلانكا سجلت ست حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض «كوفيد-19»، وإن ثلاثة من المصابين بالجلطات توفوا.

وتلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع في الهند، ولم يعلن وقفًا لبرنامج التطعيم.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن تسجيل سريلانكا للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" وإجازته للاستخدام على أراضيها.



وذكر بيان للصندوق الروسي أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" تم تسجيله في جمهورية سريلانكا في إطار الاستخدام الطارئ، مضيفًا أنه بذلك تصبح سريلانكا الدولة رقم 43، التي تجيز استخدام هذا اللقاح الروسي.



أشار البيان إلى أن لقاح "سبوتنيك V" يعتبر واحدًا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات على تسجيله في الدول الأخرى.

وقال مسئول بوزارة الصحة في سريلانكا إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي (سبوتنيك-V) المضاد لفيروس كورونا.



وأضاف المصدر- في تصريح- أنه تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية.



وكانت السلطات السريلانكية قد منحت الإذن بالاستخدام الطارئ للقاحات من شركات (فايزر- موديرنا- أسترازينكا).

وقد تسلمت سريلانكا أول دفعة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة "كوفاكس" برعاية منظمة الصحة العالمية.



ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن وزير الدولة لمحاربة فيروس "كورونا" سودارشيني فراناندوبول إن وزارة الصحة فى سريلانكا تسلمت اليوم 264 ألف جرعة من اللقاح، وستخصص الجرعات التي وصلت البلاد في إطار المبادرة لمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي فيروس "كورونا".



ويبلغ نصيب سريلانكا من اللقاحات في إطار المبادرة أكثر من مليون جرعة.



يذكر أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية برعاية منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول السريع والعادل للقاحات لجميع البلدان بغض النظر عن مستوى الدخل.