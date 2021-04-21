«حلويات رمضان».. أفكار لتزيين الكيكة فى المنزل

تعتبر الكيكة من الحلويات التى يعشقها الكبار والصغار، وتسعى الامهات إلى صنعها بالمنزل، لتجنب مشاكل الحلويات الجاهزة، فى ظل انتشار كورونا.

ويعد تزين الكيكة من الأمور التى تفشل كثيرات من ربات البيوت فيها، وتقدم الفوود بلوجر نهى عماد طرق منزلية لتزين الكيكة يمكنك الإستعانة بها وتجنب المواد الكميائية التى قد تسبب مشكلات صحية.

تزين الكيكة بالورود الطبيعية:

أكدت الفوود بلوجر نهى عماد، أنه يمكنك تزيين الكيك ببعض أنواع الزهور القابلة للأكل بعد غسلها بشكل جيد وتركها لتجف مثل زهور البابونج الرقيقة أو زهور الورد وكذلك زهور الياسمين وزهور الموز، فهي طريقة سهلة للغاية وغير مكلفة، ويمكنك تزيين الكيكة بزهرة واحدة كبيرة أو نشر عدة زهور على جوانبها.

وأضافت نهى ، إنها واحدة من أسهل أفكار تزيين الكيك التي يمكن القيام بها بسهولة في المنزل، بمجرد أن تجمد الكيكة من الخارج قومى بتغطية الجوانب بحبيبات كورن فليكس الفواكه الملون، خذى القليل فى قبضة يدك واضغطى على جوانب الكيكة وستكون النتيجة رائعة.

وأوضحت نهى عماد، أنه لابد من وضع الكيكة بالثلاجة لتبرد، حتى تسهل عملية التزيين ونجاحها بشكل كبير، وبعد ذلك تزين بالفرماسيه، ويمكنك وضع قطع البسكويت برفق فوق الكعكة ويرش الفرماسيه بعد ذلك.

طريقة تحضير “الكيكة الاسنفجية”:

الكيكة

كوبان من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

ملعقتين صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

طريقة التحضير:

يوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح وتقلب جميع المكونات جيدا، وفي وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي، ونضع الزبدة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

فى الخطوة التالية يتم إضافة خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك، يوضع بعد ذلك الخليط في الصينية وتوضع بالفرن لمدة نصف ساعة.