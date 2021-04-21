روسيا: 399 وفاة و8271 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 8271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و399 وفاة

سجلت روسيا8271 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، بينها 1988 في موسكو مما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و727125 إصابة.



وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس، إن 399 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 106706.

وبالنسبة حول فاعلية اللقاح الروسي منذ إعلان روسيا عن توصلها للقاح مضاد لكورونا في أغسطس الماضي لتكون أول دولة في العالم تتوصل إليه، إلا أنه بعد ما يقرب من 9 أشهر من بدء استخدامه على المواطنين هناك بلغت فعاليته 97,6% مما يجعله أكثر اللقاحات فاعلية في العالم، ففاعلية لقاح أكسفورد - استرازينكا تصل لنسبة 70 %، ولقاح فايزر بيوتنيك تصل فاعليته إلى 95 %، ولقاح موديرنا 95%.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "جاماليا"، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم.

وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة، كان آخرها النمسا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس الماضي، بعد تطويره من شركة جاماليا" ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتم تسجيله حتى الآن في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 3 مليارات نسمة ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن وكالات أدوية وطنية.

لقاح سبوتنيك هو لقاح فيروسي ضد النواقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري - فيروس نزلات البرد الشائع - مدمج مع بروتين سبايك من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 لتحفيز الاستجابة المناعية، و طُوّر لقاح Gam-COVID-Vac المرشح من قبل نفس المختبرات الحكومية التي طورت ما يُزعم أنه لقاح "فعال ضد فيروس الإيبولا، وكذلك لقاح ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".



في مرحلة التلقيح الأولى باللقاح الروسي يقوم الناقل الذي يحمل الجين "البروتين -اس" بالنفاذ الى الخلية فيقوم جسم الإنسان بتصنيع هذا البروتين و بالتالي تكوين المناعة، و بعد مرور 21 يوما من التطعيم الأول يتناول جسم الانسان اللقاح الثاني و المتكون من ناقل غير معروف بالنسبة لجسم الانسان من الفيروسات الغدية سيحفز استجابة الجسم لمدة أطول.