الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق شاب بـ«جزيرة بربر» في أسوان

غرق شاب في أسوان
غرق شاب في أسوان

لقي شاب مصرعه غرقا صباح اليوم الأربعاء، بجزيرة بربر بمدينة أسوان.

وتلقت إدارة النجدة إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر غرقه بجزيرة بربر، وتبين أنه "أحمد. ط. م''، يبلغ من العمر 24عامًا، محل إقامته محافظة القاهرة بمدينة نصر.

على الفور تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، بغرق شاب عند جزيرة بربر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان الإسعاف مصرع سيارات الإسعاف غرق حادث

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