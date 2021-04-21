«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

أصدرت وزارة النقل بيان اليوم الأربعاء، بشأن ما نشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية.

وقالت وزارة النقل: إنه في ضوء ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية، نوضح أن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبيتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية.

وأضافت أن الجزء المنتشرة صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة، والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائيًا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة، ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار، وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينيات في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط.

وأوضحت أن هذه البلنجات العازلة تتحمل حملًا محوريًا حتى 27 طنًا، في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليًا 24 طنًا، كما تتحمل السرعات حتى 160 كم / الساعة مما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

تغييرات في قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وكانت وزارة النقل أعلنت في بيان أمس، عن أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أصدر عددًا من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالي:



1. يندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية.



2. يندب المهندس مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة سنة.



3. يعين المهندس شعبان محمود محمد موسى، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.



4. يكلف المهندس محمد عامر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة بجانب عمله.



5. يندب المهندس عماد أسعد غبريال عبدالملاك، رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة.



6. يكلف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.



7. يكلف المهندس مجدى عبدالمنعم الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشارى قطاع بالهيئة.



8. يكلف المهندس سامي محمد عفيفى شلبى مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفنى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة.



9. يكلف المهندس حسين رشيدى محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية.



10. يندب المهندس سامي عبدالفتاح عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.