«العدل» تنتهي من المرحلة الثانية بمشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم

نهاية أبريل الجاري

تنتهي وزارة العدل خلال الشهر الجاري من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم، وتعمل الوزارة علي تعميم المشروع على محاكم المرحلة الثانية بالمحافظات المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

- مراحل المشروع

وبدأ العمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذلك بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

كما تعمل الوزارة على الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية، والتي تنتهي خلال الشهر الحالي بـ7 محافظات، كما سيتم تطبيق المرحلة الثالثة على 7 محافظات أخري خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع الرئيس بوزير العدل في أكتوبر الماضي، طالب الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة.

- افتتاح الرئيس لمجمع الوثائق المؤمنة

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 7 أبريل، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، و تفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

- صرح تكنولوجي بقدرات فنية عملاقة

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية محاور المشروع كما استعرض أبرز خطوط المجمع وقدرات المجمع كما عرض كلمة مسجلة إشادة بالصرح العملاق واستخدام التكنولوجية، للسيدة إيرينيا وابيدينكو، مديرة خبراء نقل التكنولوجيا، وصوفيا دي اجيروداي، مديرة إحدى المنصات العالمية.